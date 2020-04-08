القوات الشرعية تستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

استعادت قوات الجيش، اليوم الأربعاء، بإسناد من التحالف العربي، الأربعاء، مواقع استراتيجية مهمة بمحافظة الجوف (شمال)، بعد عملية عسكرية واسعة شارك فيها رجال القبائل.



وقال الجيش، في بيان، إنه تمكن من استعادة معسكر اللبنات الاستراتيجي بشكل كامل وتطهير عدد من المواقع والجبال في مناطق اللبنات العليا والسفلى، فضلا عن إحراز تقدم كبير في سلسلة جبال الندر وصولاً إلى جبال الجدفر والأقشع والبرش.

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وأوضح أن المعركة لا تزال مستمرة وسط تقدم قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف، باتجاه شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وأسفرت المعارك عن انهيارات واسعة في صفوف المليشيا الانقلابية، ومقتل وأسر عشرات العناصر.

وفي محافظة البيضاء (وسط)، واصلت قوات الجيش الوطني تقدما في مديرية "قانية" لليوم الثاني على التوالي.

والأحد الماضي، تمكنت قوات الجيش ، وبإسناد من التحالف العربي، من تحرير مساحات واسعة في محافظة الجوف، وسط خسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت عشرات القتلى والجرحى و17 أسيرا.