شكرا لمتابعة خبر عن المغرد الشهير أبو طلال الحمراني يكشف أسباب وتفاصيل صادمة عن وفاة الإعلامية الكويتية ليالي عباس أسد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ملكة جمال بريطانيا ’’تنزع تاجها‘‘ و تفاجيء العالم بهذا العمل الذي لن تنساه مدينة ’’بوسطن‘‘ الشرعية تتلقى أخباراً سارة بقلب قوات الجيش موازين المعركة واعلان استعادة أكبر وأهم معسكر بالجوف " اللبنات " صباح اليوم الأربعاء "كورونا لا يعيش على الأسطح".. اكتشاف مهم لكن كيف تحدث العدوى؟ مدير أمن أبين يُجري جولة تفقدية للنقاط الأمنية فجراً .. ويضبط عددا من المخالفين

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