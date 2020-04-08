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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ... “رويترز” التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن ابتداء من الغد وسحب قواته العسكرية.. تفاصيل حصرية

قالت مصادر لوكالة “رويترز” اليوم الأربعاء، إن التحالف العربي بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم الخميس 9 أبريل 2020.

وأكدت ثلاثة مصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

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التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

وأفاد اثنين من المصادر بأن تعليق العمليات العسكرية من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.



وأشارا إلى أنه تم الاتفاق عليه جزئيا لتجنب انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ أغسطس 2014، مواجهات بين القوات الشرعية وجماعة الحوثي ازدادت عنفا بشكل ملحوظ في العام 2015، مع تدخل تحالف تقوده السعودية ويضم أيضا البحرين وقطر والكويت والإمارات، إلى جانب مصر والأردن والمغرب وباكستان والسودان.

المصدر: رويترز