شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ناشطون جنوبيون غاضبون من نائب رئيسهم بن بريك واشعال التواصل الاجتماعي تفاصيل! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لماذا ناشطون جنوبيون غاضبون من نائب رئيسهم بن بريك واشعال التواصل الاجتماعي تفاصيل!

انتقد كثير من الناشطين الجنوبيين الموقف الجديد لنائب الرئيس هاني بن بريك تجاه الشماليين، واعتبروه تغزلا جديدا للسعودية وحكومة الشرعية.

وطالب الجنوبيون قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الى الالتزام بالموجهات السياسية العامة في سبيل استعادة دولة الجنوب العربي.

جديد اب برس

Advertisements

​

مؤكدين ان التعافي من اثار والام غزو 94 يحتاج الى الكثير من الجهود والوقوف على مبدأ واحد.

ودعا الجنوبيون بن بريك الى تأجيل دعوات التعايش والمحبة الى اجل غير مسمى او الى اشعار اخر او الا ما ستؤول اليه المنطقة بعد جائحة كورونا

على كل الناشطين الجنوبيين على كل المستويات يجب أن تعلموا أن ناشطي العالم والمؤثرين في الرأي العام ينظرون لكم كمقياس لخطاب الشارع الجنوبي ومدى إدراكه ووعيه وإنسانيته فأي خطاب كراهية تجاه أخوتنا وأحبتنا الشعب الشمالي وبالأخص المتواجدين في الجنوب أمر مرفوض وكريه لايعبر عن الجنوب.

عندنا في الشمال جنوبيون بالآلاف، أسر لها عشرات السنين هناك وكل مصالحها الدنيوية هناك وحصلت كل الروابط الأسرية من تزاوج وغيره يعيشون بكل احترام وتقدير مع ظهور ألقاب أسرهم وكذلك لهجتهم الجنوبية وبالمثل في الجنوب من الشماليين، العقلاء فقط من يميزون الخلاف السياسي عن غيره ولايخلطون.١٬٢٨٦٣:١١ م – ٦ أبريل ٢٠٢٠المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر٥٢٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك