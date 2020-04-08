شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تفاصيل الانتصارات الواردة الان من البيضاء .. وخريطة توضيحية تكشف نقطة التحام الجبهات وعزل المحافظة عن صنعاء ..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تفاصيل الانتصارات الواردة الان من البيضاء .. وخريطة توضيحية تكشف نقطة التحام الجبهات وعزل المحافظة عن صنعاء ..شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ مصدر حكومي عن تطورات عسكرية نوعية في جبهة البيضاء وتقدم نوعي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية . وقال مستشار محافظ الجوف "علي العنثري" أنه لم يتبقى مع مليشيات الحوثي والمتحوثين في البيضاء الا الاستسلام بعد اقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مفرق "مفرق عفار" ، حيث لم يعد يفصلها عنه سوى عشرة كيلو فقط. واوضح العنثري في تغريدة على حسابه في تويتر أن التحام جبهة ناطع وجبهة فضحة في مفرق عفار ، سيؤدي إلى فصل وعزل البيضاء عن صنعاء وخط صنعاء الرابط بينهم. يشار إلى ان القوات الحكومية كانت قد نفذت خلال الساعات الماضية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي البيضاء، ولقي على اثرك اكثر من 40 حوثي مصرعهم ، وتكبدت المليشيات خسائر كبيرة ، وانهارت معنويات عناصرهم أمام ضربات القوات الحكومية . وذكرت مصادر عسكرية إن وحدات من القوات الحكومية تمكنت من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وتحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع. وأضافت إن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو خمس غارات مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء وتمكنت من تدميرها. وبالتزامن مع تقدم القوات الحكومية ، تعمل الفرق الهندسية التابعة على نزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية.

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