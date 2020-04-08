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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السلتة ولا الثوم الذكر ولا الحلتيت..اشهر صحيفة أمريكية تباغت الجميع وتكشف السر الحقيقي في عدم ظهور فيروس كورونا القاتل في اليمن

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها نشرته الثلاثاء الماضي ، عن الأسباب التي تقف خلف عدم الإعلان عن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن. وقالت الصحيفة، إن اليمن سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو مليشيا الحوثي، لا تملك اختبار تشخيصي للكشف عن فيروس كورونا. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: المملكة تسحق غطرسة ترامب وتوجه له اهانة بالغة ومذلة مسحت بكرامته الارض ورقضت بقوة ان تلبي له هذه الطلب، وصحفي يصفه بالاحمق الذي لا يمتلك ذرة عقل ليس صادق الاحمرولا العرادة ولا العكيمي..شيخ شرس اقسم بالله ان يقتحم صنعاء..وابو علي الحاكم يخاف منه ومهدي المشاط يصفه بأشجع شيخ يمني ( صورة + الاسم ) ليست السلتة ولا الثوم الذكر ولا الحلتيت..اشهر صحيفة أمريكية تباغت الجميع وتكشف السر الحقيقي في عدم ظهور فيروس كورونا القاتل في اليمن وفاة 2000 أمريكي بفيروس كورونا في يوم واحد...الشعب الامريكي في طريقه للانقراض والكونجرس الامريكي يصف ترامب بالمجنون ويطالب بعزله ومحاكمته ليس الميسري ولا الجبواني..هذا البطل الجنوبي يكرهه عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ويتمنون القبض عليه ودفنه وهو حيا يرزق ..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم ) الرئيس الايراني حسن روحاني يتلقى رسالة مؤثرة ومبكية هزت وجدان كل السعوديين وقهرت كل ابناء الطائفة السنية في الخليج والعالم( صورة + نص الرسالة المبكية )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.