شكرا لقرائتكم خبر عن "زلزال" في القصر الملكي السعودي.. انقلاب ضد ولي العهد محمد بن سلمان ومصدر استخباري يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف العميد السابق في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، عن انقلاب داخل القصر الملكي السعودي، ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وقال "الشاهين" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "توحّدت أسرة آل سعود الآن، ضد محمد بن سلمان، واتفقت على مبايعة أحمد بن عبد العزيز، ليصبح هو الملك القادم للسعودية"، مضيفًا: "بالاتفاق السري بين الأمراء من أبناء وأحفاد المؤسس عبد العزيز تمت مبايعة الأمير أحمد".

وأضاف "السليطي" في تغريدة أخرى، فشل سيناريو المؤامرة والتخطيط للانقلاب الذي حاول "بن سلمان" تسويقه عقب اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز.





وكان محمد بن سلمان، أمر في 7 مارس/آذار الماضي، باعتقال ثلاثة أمراء بارزين، من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ابن شقيق العاهل السعودي، بدعوى التخطيط لانقلاب.

ومن جانبه، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن اعتقال أحمد بن عبد العزيز، جاء بعد رفضه طلبًا للملك سلمان، بدعم الأمير محمد بن سلمان، للوصول إلى الحكم.

وقال الموقع -نقلًا عن مصادر-: إن "الأمير أحمد أصغر أشقاء الملك سلمان، أُعطي فرصة أخيرة، بعد سنوات من المعارضة لينضم لحملة تأييد وصول الأمير محمد بن سلمان، إلى الحكم ومنحه كافة السلطات".

وأضاف: أن الملك سلمان، تحدث مع الأمير أحمد، قبل اعتقاله، على دعم ابنه، لكن الأمير أحمد، أوضح أنه لن يدعم هذا المشروع"، وأخبر "أحمد" الملك أنه هو نفسه ليس حريصًا على أن يصبح ملكًا.

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وكانت وكالة "رويترز"، قالت في تقرير سابق: "ينظر بعض أمراء (آل سعود) إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز، البالغ من العمر 77عامًا، كبديل للأمير محمد بن سلمان لتولي ملك السعودية".

وأكدت "رويترز"، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز "يحظى بدعم أفراد (آل سعود) والجهاز الأمني وبعض القوى الغربية"، بحسب ما نقلت عن مصدرين تربطها علاقات بالنخبة السعودية.





ويذكر أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، ليس له دور رسمي، وظل بعيدًا عن الأنظار إلى حد كبير منذ عودته إلى الرياض، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أن أمضى شهرين ونصف الشهر في الخارج".





بالإتفاق السري بين الأمراء من ابناء واحفاد المؤسس عبدالعزيز تم #مبايعة_احمد_بن_عبدالعزيز ليصبح الملك القادم ..

و قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أنت وأبوك — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 3, 2020

تورط سلمان وابنه باعتقال الأمير احمد بن عبدالعزيز وكبار الأمراء من احفاد عبدالعزيز .

وفشل سيناريو المؤامرة والتخطيط للانقلاب الذي حاول بن سلمان تسويقه ..

توحدت أسرة آل سعود الان ضد #الداشر واتفقت على #مبايعة_احمد_بن_عبدالعزيز ليصبح هو الملك القادم للسعودية — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 3, 2020

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