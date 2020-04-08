شكرا لقرائتكم خبر عن من مشاكل قضيب الرجل: ما بعد سن الاربعين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف يتغير قضيب الرجل مع العمر؟ وما هي المشاكل التي من الممكن أن تصيبه مع الوقت؟ فلنتعرف على ما يقوله الخبراء في المقال التالي.

أسباب ضعف أداء الرجل الجنسي مع العمر

يتأثر الأداء الجنسي للرجل مع تقدمه في العمر بشكل سلبي نتيجة بعض الاسباب، مثل:

كلما انخفض مستوى هرمون التستوستيرون، كلما كان من الأصعب حدوث الاثارة الجنسية.

عندما يشعر الرجل بالإثارة، يتطلب الأمر وقتا أطول للحصول على الانتصاب والنشوة الجنسية، وبعد بلوغ النشوة حدوث الاثارة مرة أخرى.

انخفاض في كمية وجودة الحيوانات المنوية.

الإصابة بمشاكل ضعف الانتصاب أو العجز الجنسي المرتبطة بشكل واضح مع تقدم العمر.

وعلى وجه التحديد، الرجال بين جيل 40-70:

تنخفض نسبة الرجال الذين يكون الأداء الجنسي لديهم سليم من 60٪ إلى 30٪.

يتعرضون لانخفاض تدريجي في وظائف الجهاز البولي، إذ أن تدفق البول لدى الرجل يضعف مع الوقت نتيجة ضعف عضلات المثانة، كنتيجة لتضخم غدة البروستاتا مثلاً.

تغيرات قضيب الرجل مع العمر

أكدت دراسة أجريت مؤخراً ما اشتبه به الرجال منذ فترة طويلة: حقيقة أن القضيب يخضع لتغيرات كبيرة عند تجاوز الرجل لمرحلة ذروة الأداء الجنسي (حوالي سن 30 للمعظم) ويصل الى مرحلة منتصف العمر.

جديد اب برس

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وتشمل هذه التغييرات:

1- مظهر القضيب

يحدث تغييران اساسيان على مظهر القضيب:

الأول: رأس القضيب (الحشفة) يفقد تدريجياً من لونه الأرجواني نتيجة لانخفاض تدفق الدم.

الثاني: فقدان بطيء لشعر العانة، عندما ينخفض مستوى التستوستيرون، فان القضيب يعود تدريجياً إلى حالته قبل البلوغ، أي دون شعر في معظم الحالات.

2- حجم القضيب

ظاهرة زيادة الوزن شائعة بين الرجال مع تقدمهم في العمر:

عندما تتراكم الدهون أسفل البطن، يبدو أن حجم الجزء المرئي للقضيب يتغير.

زيادة كمية الدهون فوق منطقة العانة قد تجعل القضيب يبدو أقصر.

"في بعض الحالات، ببساطة تراكم الدهون في منطقة البطن يؤدي الى دفن القضيب"، يقول الدكتور رونالد تاملر، مدير برنامج صحة الذكور في مستشفى جبل سيناء، في نيويورك.

ويضيف،"واحدة من الطرق التي أشجع فيها المعالجين الذين يعانون من زيادة الوزن هو بأن أقول لهم ببساطة أنه يمكنهم الحصول على سنتيمتر اضافي في طول القضيب عن طريق خفض الوزن".

بالإضافة إلى تقلص الجزء المرئي للعين (والتي هي مسألة عكسية) فالقضيب يميل بالفعل للصغر، وبشكل غير عكسي. الانخفاض - في الطول وأيضا في السماكة - هو عادة ليس كبير، ولكن قد يكون محسوس.

"إذا كان طول القضيب عند الانتصاب هو 15 سم، فعندما يكون الرجل في الـ 30 من عمره، طوله يمكن أن يصبح 13-14 سم، وعندما يصل الرجل الى الـ 60 أو الـ 70 من عمره يمكن يصبح أقصر."

أسباب والية تقلص القضيب والخصيتين

يقول الخبراء ان اليتين على الأقل لهما دور في تقلص القضيب ذلك:

الأولى: هي تراكم المواد الدهنية في الشرايين الصغيرة للقضيب، التي تعيق تدفق الدم إلى القضيب. هذه العملية، المعروفة بتصلب الشرايين:

هي نفسها التي تساهم في انسداد الشرايين التاجية - السبب الرئيسي للنوبات القلبية.

قد تؤدي إلى ضعف الانتصاب، لأنه في عملية الانتصاب يحدث تدفق دم الى الخلايا.

الثانية: هي الانحناء، إذا تكونت ندوب داخلية (بلاك) في الأجسام الكهفية المسؤولة عن الانتصاب، فقد تحدث تشوهات في مبنى القضيب، وهو ما يعرف بمرض بيروني، والذي:

عادة ما يحدث في منتصف العمر.

يمكن أن يتسبب بانتصاب مؤلم، وضعف في صلابة الانتصاب، وبالتالي يشكل اضطراب اضافي في قدرة الأداء الجنسي.

في حالات معينة حتى قد يتطلب الجراحة.

مثلما يتغير حجم القضيب، كذلك الخصيتين! فبدءا من سن 40، تبدأ الخصيتان بالتقلص، فخصيتي رجل عمره 30 يمكن أن يكون قطرها 3 سم، بينما تلك لرجل بعمر 60 عاما قد تكون بقطر 2 سم.

3- حساسية القضيب للمثيرات

أظهرت العديد من الدراسات أن القضيب يصبح أقل حساسية مع مرور الوقت. هذا من شأنه أن يعيق حدوث الانتصاب والوصول إلى النشوة الجنسية. السؤال هو هل ذلك يقلل من متعة النشوة؟

إذا كان هناك بداية ظهور لهذه التغيرات غير المرغوب فيها، فاعلموا ان ان ما يقوله الخبراء حول ذلك هو أن هذه التغييرات لا ينبغي بالضرورة أن تدمر الحياة الجنسية لديكم.

أظهرت دراسة أجريت على 2,213 رجل من ولاية مينيسوتا الأمريكية:

انخفاضا كبيرا في وظيفة الشهوة الجنسية.

انخفاضاً كبيراً في الانتصاب والقذف.

فقط انخفاض قليل في الاشباع الجنسي.

كما خلص معدو الدراسة الى أن: " الرجال المسنين يميلون بشكل أقل لرؤية هذه التغييرات على أنها تشكل مشكلة خطيرة".