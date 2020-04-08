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عدن - ياسمين التهامي - 40 قتيلاً حوثياً بعملية نوعية للقوات الحكومية في جبهتي الملاجم وناطع بالبيضاء !

لقي 40 عنصراً من مليشيات الحوثي مصرعهم، الثلاثاء 7 أبريل /نيسان 2020، خلال عملية نوعية نفذتها القوات الحكومية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي البيضاء، وسط اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف حققت تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

جديد اب برس

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وقالت، إن وحدات من القوات الحكومية تمكنت من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وتحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.

وأضافت إن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو خمس غارات مواقع وتعزيزات مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء وتمكنت من تدميرها.

ويأتي هذا فيما قامت الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية بنزع الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، وانتزعت حتى الآن ما يقارب 50 لغما.