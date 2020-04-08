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عدن - ياسمين التهامي - من رئيس شركة المراعي السعودية هام وعاجل لكافة المواطنين في المملكة ( تفاصيل أكثر )!

ثمّن رئيس مجلس إدارة شركة المراعي صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وقال إن التدابير الاحترازية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأشرف على تنفيذها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، هي محل تقدير كبير وامتنان عظيم من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكد أن شركة المراعي تعي الدور الوطني المنوط بها في مثل هذه الظروف التي تعيشها بلادنا والعالم أجمع، حيث تعمل منظومة المراعي بكامل طاقاتها الإنتاجية واللوجستية في الداخل والخارج، من أجل ضمان وصول منتجاتها للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، انطلاقًا من مسؤوليتها الكبيرة ودورها الحيوي الهام كواحدة من أهم مرتكزات منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

جديد اب برس

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وبيّن أن الشركة تنتج في الوقت الحالي وبشكل يومي 4.1 مليون لتر من الحليب والألبان ومشتقاتها و 500 ألف دجاجة و6.8 مليون قطعة خبز و1.8 مليون عبوة عصير، ويقوم على ذلك 42000 موظف في مواقع عمل مختلفة.

وأكد أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات التي تضمن سلامة عمليات التصنيع الغذائي، ومن بينها عزل بيئة العمل في مصانعها الغذائية ومزارعها عزلًا صحيًا كاملًا، بالإضافة إلى تأمين سلاسل الإمداد وضمان عدم تأثرها بالأوضاع الحالية.

وأضاف أن الشركة على تواصل وتنسيق مستمر مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة ومع مورديها في الخارج، وكذلك مع الشركات الزميلة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تعمل في تناغم تام لضمان توافر السلع الغذائية الضرورية على رفوف الأسواق في كل مناطق المملكة.

وقدم الأمير نايف شكره الجزيل للأجهزة الحكومية المعنية لإسهامها في تيسير عمل شركات تصنيع الغذاء وتسهيل مهامها في إنتاج السلع الغذائية وإيصالها للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، مبينًا أن توافر السلع الغذائية هذه الأيام في الأسواق الصغيرة والكبيرة في كافة مناطق المملكة، أمر يلاحظه الجميع ولله الحمد.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة المراعي حديثه بالدعاء الخالص لله عز وجل بأن يرفع هذا الوباء عن بلدنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وأفضل حال.