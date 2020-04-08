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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس اغلاق المساجد ولا السماح بالافطار في رمضان..دولة خليجية تهز وجدان العالم العربي والاسلامي وتصدر قرار رسمي يخالف كتاب الله وسنة نبيه ( نص القرار )

2020/04/08 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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