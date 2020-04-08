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صنعاء - ياسمين الخيامي - بسبب طردهم من الشركات..دولة خليجية ثرية تباغت الجميع وتمنح كل عائلة يمنية مقيمة 5000 ريال سعودي شهريا وتصدر قرار جديد لمجهولي الهوية ( نص القرار )

2020/04/08 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب طردهم من الشركات..دولة خليجية ثرية تباغت الجميع وتمنح كل عائلة يمنية مقيمة 5000 ريال سعودي شهريا وتصدر قرار جديد لمجهولي الهوية ( نص القرار ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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