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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس كورونا..تحذير من امريكا عن كارثة ستقضي على الحوثيين والشرعية والانتقالي وسيصل الى اليمن الليلة وسوف يدمر اليمن بالكامل (صورة مخيفة وصادمة )

2020/04/08 الساعة 07:54 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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