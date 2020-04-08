شاهد : كيف تحدى شاب الحجر الصحي من أجل حبيبته (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد صورة تبين وجبة "سحور" العميد طارق عفاش تثير الرأي العام وتشعل شبكات التواصل قائد التحالف .. رجل السعودية الأول في عدن .. خطف القلوب ونال اعجاب ابناء اليمن المجلس الانتقالي : يقف في صف الحوثيون علنا لمواجهة السعودية ويقوم بهذه العملية في يافع عاجل : السلطات السعودية تلقي القبض" على "يمني" ظهر بعدة مقاطع بحديث يخالف القيم والعادات والقانون

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