شكرا لمتابعة خبر عن قائد التحالف .. رجل السعودية الأول في عدن .. خطف القلوب ونال اعجاب ابناء اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يوما عن آخر ، يواصل قائد التحالف في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، العميد مجاهد العتيبي، حصد المزيد من الشعبية والتفاف المواطنين حوله وذلك بعدما حسنت سيرته ولمع نجمه في مقارعة الباطل والوقوف إلى جانب الحق في كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وبالرغم من الهجوم الذي يتعرض له الرجل من قبل ابواق المجلس الانتقالي لتعارضه مع اطروحاتهم المخالفة لاتفاق الرياض ، إلا ان الرجل يواصل جهده بدون كلل او ملل في محاولة لرأب الصدع وتقريب وجهات ا لنظر لتجسيد اللحمة الوطنية اليمنية وتوحيد الصف الجمهوري في مواجهة ميليشيات الحوثي الايرانية .

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وعلى امتداد الساعات القلية الماضية تداول عدد من ابناء اليمن وخاصة المحافظات الجنوبية ابرز انجازات الرجل في عدن ومنها متابعة واعادة المبالغ التي نهبتها مليشيات الانتقالي من ميناء عدن 3 حاويات والخاصة بمرتبات الدولة , إضافة إلى قيامه بتغيير مليشيات الانتقالي بقوات من ابناء عدن مدربة في السعودية واتاح الفرصة لا ابناء عدن , علاوة عن تفكيك .منطوقه فساد مليشيات الانتقالي .

ولعل أبرز انجازات العميد تمثل في رفع علم اليمن على مطار عدن وصور رئيس الجمهوريه عبدربه منصور هادي وتأهيل مطار عدن بإشراف السعودية وكذلك دعم العاصمة المؤقتة عن طريق صندوق أعاده الإعمار السعودي بعدد كبير من المعدات والآليات النظافه .

كما عمل الرجل على دعم قوات الجيش الوطني بعدد من الآليات العسكرية , إضافة إلى حرصه على اللقاءات المستمرة مع الشخصيات الاجتماعية والعسكرية لحثهم لتنفيذ اتفاق الرياض , ووقف كل المخصصات التي كانت تصرف لوسائل إعلام الانتقالي من اجل تتهيج الشارع على الدولة .

كما نجح العتيبي بايقاف جميع المهاترات السياسية في عدن , وعمل على حل كثير من القضايا الإنسانية التي تسببت بها مليشيات الانتقالي بعدن .

وعمل القائد السعودي على أعاده ترتيب قوات الحمايه الرئاسية وفق اتفاق الرياض وتعزيز الواء الأول حماية رئاستة ويسعى وفق ( اتفاق الرياض ) الى ان يدخل الأول حماية رئاسية الى عدن وتوكل له مهمة حماية القصور والمنشاءات الرئاسية .

استطاع العميد العتيبي ايضا على جعل مدينه عدن العاصمه الموقته عاليه من السلاح وتثبيت الان بحيث قام وفق ( اتفاق الرياض) بحصر جميع المعدات والآليات العسكرية الثقيلة والمتوسطة في عدن وحصرها في معسكر تابع لقوات التحالف في البريقة .

يذكر أن الرجل سبق وأن أكد في تصريحات صحيفية أن التحالف يعمل على تفادي أي سلبيات لاتخدم "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال العتيبي في لقاءات سابقة "نعمل على تفادي أي سلبيات وتعزيز الإيجابيات بما يخدم المرحلة الحالية لإنجاح تنفيذ خطوات اتفاق الرياض".

وشدد العتيبي على أن التحالف الذي تقوده السعودية يتابع الجبهات ويدعمها بكل احتياجاتها لمواصلة دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وكان العتيبي أكد في 16 ديسمبر 2019، أن التحالف العربي يعمل وبكل جهد ويبذل الغالي والنفيس لتطبيق جميع بنود اتفاق الرياض، معتبراً أن الامر ليس سهلاً ولكنه ليس صعباً وليس مستحيلا وأن التحالف قادر وبكل حزم وعزم على تذليل جميع الصعاب والعمل على تنفيذ جميع بنود الاتفاق. ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية السعودية، تضمن بنوداً سياسية وامنية وعسكرية، وأنهى الصراع بين قوات الطرفين الذي اندلع في اغسطس 2019، وانتهى بسيطرة قوات الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن.