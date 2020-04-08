شكرا لبحثكم عن خبر مسلسل ”عيال صالح“.. يثير غضب عارم من قبل النشطاء في السعودية بسبب الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشعل المسلسل السعودي عيال صالح، حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل السعوديين، خلال الساعات الماضية وسط مطالبات بوقفه، بسبب ما اعتبر إساءة لأهالي الجنوب في المملكة.

وأعلن رواد مواقع التواصل غضبهم من المسلسل وتحديدا من الحلقة التاسعة عشرة متهمينه بأنه يظهر أهالي الجنوب بأنهم تجار مخدرات.

قال أحد المعلقين على تويتر ويدعى عبدالله شاهر، ”إن ‏مسلسل عيال صالح على mbc لازالوا يوزعون المخدرات ويصنعونها ويروجونها من داخل أروقة القرية“، وأضاف: ”لم يعلموا أن هذه القرى صنعت الرجال وأنجبت من بين منازلها أجيالا يُفاخر بهم الوطن، هل الموقع كان مغري لمنتج العمل لكي يُظهره بتلك الرؤية الحقيرة وغير اللائقة“.

وأضاف معلق آخر على تويتر ”‏‎مسلسل عيال صالح صراحة مادري وين عقله المخرج وراعي الفكرة“.

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‏بينما اعتبر ثالث أن المسلسل يهين أهل الجنوب ويشوه سمعة الجنوب، متابعا ”بتكلم عن كم نقطة في التغريدة الثانية عن أول حلقة شفتها بس للحين“.

وزاد رابع قائلا: ”‏‎مسلسل عيال صالح إساءة لأهل الجنوب تطرقت باللهجة والجنبية ع أنهم تجار مخدرات نسائهم يساعدونهم بالتجارة تمرد ع الحكومة … بالأصل كيف سمحوا بنقلها ع mbc“.

‏‎فيما وصف آخر المسلسل بالهابط جدا، وتساءل: ”من سمح لهم يمثلون في هذه القرية الجنوبية الهادئة التي لا تذكر إلا بطيب أهلها وكرمهم ويبثون فيها سمهم ومخدراتهم وأفكارهم الهزيلة“، مطالبا بمحاسبتهم وإيقاف العرض.

على إثر هذه الضجة قررت إمارة عسير التدخل وطالبت بإيقاف حلقتين مسيئتين لأهل الجنوب من مسلسل عيال صالح، كما طالبت وزارة الإعلام بالتحقيق مع طاقم المسلسل ومع القناة الناشرة بالإضافة إلى الاعتذار وسحب الحلقتين من منصات العرض بالسوشيال ميديا.