اخبار الخليج / اخبار اليمن

طيران التحالف يستهدف قوات الشرعية فيصيب ويقتل العشرات شرق مأرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يستهدف قوات الشرعية فيصيب ويقتل العشرات شرق مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر قبلية ، أن  طيران التحالف، استهدف فجر اليوم، تجمعاً لقوات الجيش في مديرية رغوان شمال مارب، مخلفاً العشرات بين قتيلٍ وجريح.

 

وذكرت المصادرة  أن قوات الجيش كانت تحشد مقاتليها في منطقة أم الحرض برغوان، تحسباً لهجوم حوثي من جهة معسكر اللبنات في الجوف، قبل أن يباغتها طيران التحالف بثلاث غارات.

 

Advertisements

واتهمت المصادر  طيران الإمارات بقصف تلك القوات التي كان يتقدم صفوفها الشيخ صالح الروسا، والمعروف بمواقفه المعارضة لمخططات الإمارات في اليمن . مشيرة إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

 

إلى ذلك، تحدثت مصادر عسكرية في مارب عن قيام قائد قوات التحالف الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز باستدعاء عدد من قيادات قوات الشرعية والتحقيق معهم على خلفية الانكسارات الأخيرة في محافظتي مارب والجوف.

 

  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يستهدف قوات الشرعية فيصيب ويقتل العشرات شرق مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا