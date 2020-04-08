شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يستهدف قوات الشرعية فيصيب ويقتل العشرات شرق مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر قبلية ، أن طيران التحالف، استهدف فجر اليوم، تجمعاً لقوات الجيش في مديرية رغوان شمال مارب، مخلفاً العشرات بين قتيلٍ وجريح.

وذكرت المصادرة أن قوات الجيش كانت تحشد مقاتليها في منطقة أم الحرض برغوان، تحسباً لهجوم حوثي من جهة معسكر اللبنات في الجوف، قبل أن يباغتها طيران التحالف بثلاث غارات.

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واتهمت المصادر طيران الإمارات بقصف تلك القوات التي كان يتقدم صفوفها الشيخ صالح الروسا، والمعروف بمواقفه المعارضة لمخططات الإمارات في اليمن . مشيرة إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

إلى ذلك، تحدثت مصادر عسكرية في مارب عن قيام قائد قوات التحالف الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز باستدعاء عدد من قيادات قوات الشرعية والتحقيق معهم على خلفية الانكسارات الأخيرة في محافظتي مارب والجوف.