شكرا لمتابعة خبر عن شركة النفط تصدر بلاغ صحفي عاجل بشأن اسعار الوقود في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان .. نجاة قائد نقطة الذكرة في الحوبان بمحافظة تعز من محاولة إغتيال الحوثيين يستدعون 75 قائد عسكري من الشرعية إلى العاصمة صنعاء من أجل هذه المهمة في مقدمتهم الطاهري واللواء جواس (الأسماء) عاجل : الرئيس الامريكي يشن هجوماً على منظمة الصحة العالمية .. ويتهمها بالإنحياز ..“لماذا قدموا لنا هذه النصيحة الخاطئة؟” اللواء مفرح بحيبح : يدلي باول تصريح من ارض المعركة ويكشف اخر التطورات شمال محافظة البيضاء

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