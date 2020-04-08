شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيين يستدعون 75 قائد عسكري من الشرعية إلى العاصمة صنعاء من أجل هذه المهمة في مقدمتهم الطاهري واللواء جواس (الأسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت ما يسمى بالمحكمة العسكرية في صنعاء امس الثلاثاء ، الموافق 7 أبريل 2020م ، أولى جلساتها العلنية ضمن إجراءات تزعم جماعة الحوثي استكمالهم لمحاكمة 75 قيادياً عسكرياً من ما أسموهم القوات الموالية للتحالف والمتهمين بـ”الخيانة” حسب زعمهم، وتسهيل للتحالف السيطرة على مناطق يمنية.

ووفقا لما جاء في وكالة “سبأ” التابعة لجماعة الحوثي فقد أقرت المحكمة النشر عبر وسائل الإعلام الرسمية لإعلان المتهمين وتكليفهم بالحضور والمثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.

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وتضم قائمة العسكريين من القوات الموالية للتحالف الذين تجري جماعة الحوثي محاكمتهم كل من:

1- اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري

2- اللواء الركن أحمد حسان صالح جبران

3- اللواء الركن ثابت مثنى جواس

4- العميد الركن صادق علي سرحان مهيوب

5- العميد الركن عبدالكريم محمد أحمد الصيادي

6- العميد الركن سند عبدالله محمد الرهوي

7- العميد الركن عمر يحيى فتيني سجاف

8- العميد الركن عبدالله محمد علي معزب

9- العميد الركن عبدالعزيز محمد حنكل

10- العميد الركن أحمد عبدالله علي تركي

11- العميد الركن أحمد صالح محمد البحش

12- العميد الركن سعيد محمد سعيد الشعملي

13- العميد الركن عبدالرب صالح الأصبحي

14- العميد عبدالعزيز أحمد ناصر المجيدي

15- العميد حمدي حسين شكري الصبيحي

16 – العميد عبده حمود علي الصغير

17 – العميد علي مقبل صالح الضالعي

18 – العميد ناصر سعيد سريع العنبوري

19 – العميد محسن محمد أحمد الخبي

20 – العميد عبده محمد الحذيفي

21 – العميد عادل هاشم القميري

22 – العميد يوسف علي الشراجي

23 – العميد محسن علي مرشد خصروف

24 – العميد هيكل محمد صالح حنتف

25 – العميد محمد غالب السوادي

26 – العميد مفرح محمد علي بجيبح

27 – العميد عمر جوهر إبراهيم سعيد

28 – العميد هاشم السيد الجنيدي

29 – العميد صالح أحمد طيمس

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30 – العميد فهمي حاج محروس الصيعري

31 – العميد عبدالله سعيد الأسلمي

32 – العقيد الركن عبده عبدالله مجلي

33 – العقيد الركن طاهر علي العقيلي

34 – العقيد الركن توفيق محمد القيز

35 – العقيد الركن ناصر علي عبدالله الذيباني

36 – العقيد الركن عبدالرحمن ثابت الشمساني

37 – العقيد الركن عبدالله أحمد الصبيحي

38 – العقيد الركن علي عمار محسن الجايفي

39 – العقيد الركن منصور علي حسين الزافني

40 – العقيد الركن أحمد علي حمود الكوكباني

41 – العقيد الركن ناصر عبدالله هادي قيس

42 – العقيد الركن منصور سعد أحمد حساني

43 – العقيد الركن خالد قاسم فاضل

44 – العقيد صالح مبارك العامري

45 – العقيد صغير حمود عزيز السفياني

46 – العقيد عسكر أحمد محمد زعيل

47 – العقيد علي حميد منصور القشيبي

48 – العقيد علي صالح الكليبي

49 – العقيد صالح أحمد السيد

50 – العقيد إبراهيم علي أحمد حيدان

51 – العقيد ناصر حسين الشجني

52 – العقيد محمد علي الجرادي

53 – العقيد خالد صالح حسين الأقرع

54 – العقيد محمد علي الصوفي علوي الميسري

55 – العقيد عبداللطيف القبلي نمران المرادي

56 – العقيد علي محسن مبارك الهدي

57 – العقيد فيصل علي قائد

58 – العقيد أحمد علي أحمد معوضة

59 – العقيد ربيش علي وهبان العليي

60 – المقدم ركن مسفر ناصر الحارثي

61 – المقدم ركن عبدالرقيب عبده دبوان الشرعبي

62 – المقدم منصور عبد الله ثوابة

63 – المقدم علوي علي ناصر الحارثي

64 – المقدم منصور علي يحيى الحنق

65 – المقدم أمين علي العكيمي

66 – المقدم عبدالله محمد الحاضري

67 – المقدم فواز محمد حزام الضبري

68 – المقدم الحسن علي أبكر

69 – المقدم إسماعيل حسن زحزوح

70 – المقدم أحمد علي محمد البعداني

71 – المقدم امجد خالد فرحان قاسم

72 – الرائد محمد سالم عبود الشريف

73 – عمار علي أحمد الجندبي

74 – العقيد الركن عادل علي علي هادي

75 – الرائد عادل صالح صالح الشبية