جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء جدد طيران العدوان السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، غاراته على العاصمة صنعاء في ظل تصعيده العسكري المستمر .

وقالت مصادر محلية أن طيران العدوان ان انفجار عنيف دوى قبل قليل عقب قيام طيران العدو بشن غارة جوية على شمال العاصمة. وتشير الانباء الاولية الى الغارة استهدفت قاعدة الديلمي في محيط مطار صنعاء الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العدوان السعودي يعاود غاراته على العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.