شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تخطط لاسقاط محافظة جديدة وتبدأ بشن غارات جوية تمهيدا لدخول قوات برية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت طائرات التحالف العربي ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المليشيات الحوثية المتمركزة في بلدة مكيراس شمال ابين . وقصفت الطائرات مواقع حوثية بمعسكر لواء المجد التابع للمليشيات لاول مرة منذ 5 سوات . وقال شهود عيان ان الضربات الجوية خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات . Advertisements واضافوا بان سيارات واطقم نقلت جثث وجرحى من مواقع الغارات . وتأتي غارات التحالف بحسب مراقبين الى التمهيد لتدخل لواء صالح الشاجري من ابين باتجاه البيضاء . وتخطط السعودية لفتح جبهة مكيراس الى البيضاء بالتزامن مع فتح جبهة بيحان البيضاء لمحاولة دعم جبهة مارب او تعويضًا عنها اضافة نقل اسلحة وعتاد من الحد يافع الى ال حميقان .

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