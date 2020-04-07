شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انسحاب مفاجئ لقوات الشرعية من معسكر الرويك ومصادر تكشف الأسباب.. ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري بأن وحدات عسكرية في قوات الشرعية تابعة لنائب الرئيس الجنرال على محسن الأحمر انسحبت بشكل مفاجئ من معسكر الرويك شرقي مدينة مأرب . وقال المصدر أن ألوية من الحماية الرئاسية التابعة لعلى محسن الأحمر غادرت صباح اليوم الثلاثاء معسكر القوات الاحتياطية بالرويك بأتجاه محافظة شبوة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار المصدر إلى إن القوات التي غادرت المعسكر سحبت معها بعض المعدات قبل أن تتجه إلى العقلة بمحافظة شبوة عبر الطريق الصحرواي الرابط بين شبوة وصحراء العبر شرقي البلاد .

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