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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد احتياح فيروس كورونا لأمريكا..ولي العهد السعودي يصعق ترامب بهذا الاعلان الرسمي الذي اثار صدمة للامريكيين وجعل المقيمين والسعوديين يطيرون فرحا

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