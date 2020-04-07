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صنعاء - ياسمين الخيامي - الممثل السعودي ناصر القصبي يباغت الجميع ويرتدي عباية النساء ويقوم بفعل فاضح ومحرم شرعا سبب صدمة كبيرة لكل السعوديين واثار جنونهم ( فيديو صادم )

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