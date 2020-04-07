شكرا لبحثكم عن خبر بعض جرائم الحوثي عبدالحافظ السقاف في اب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدم القيادي الحوثي عبد الحافظ السقاف على عمليات سطو لمنازل وأراضي مواطنين بمديرية النادرة شرق محافظة إب وسط اليمن، في ظل عمليات سطو واسعة تمارسها مليشيا الحوثي على أراضي وممتلكات المواطنين بالمحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.مصادر مطلعة أفادت أن القيادي السقاف سطا على الكثير من الأراضي خلال الخمس السنوات السابقة مستغلا نفوذه وميليشياته، وواصل تعسفه للسطو على ممتلكات المواطنين إلى جرائم الاعتداء على الأرواح كجريمة إطلاق رصاص ميليشيات السقاف على نجل المواطن عبدالحميد الخطيب في سوق مدينة النادرة سقط حينها جريحا بعد استهدافه من ميليشيا السقاف برصاص اخترقت بطنه.وبحسب مصادر محلية فإن السقاف لم تتوقف أطماعه على أراضي المواطنين فحسب ، وإنما استولى على أراضي بعض المسؤولين الذين لا ينتمون إلى الأسر الهاشمية ومنها أرضية أحد ضباط وزارة الداخلية ويدعى عبدالجبار مهدي والذي عمل مسؤولا بإدارة أمن مديرية النادرة لعشرات السنين.ولم يكتفِ القيادي الحوثي "السقاف" بعمليات السطو على الأراضي، ليسطو على منازل مستخدما وسائل متعددة للسطو عليها.ومن بين تلك الوسائل بحسب العديد من أبناء المنطقة مسلسل إثارة الرعب وإقلاق السكينة العامة بإطلاق ميليشياته الرصاص الحي ورمي القنابل على المنازل في محاولة لتهجير ساكنيها خصوصا المنازل المجاورة لمنزله الكائن بالجبانة الأرض التابعة لأوقاف الدولة والتي كانت معسكرا تدريبيا للجيش في ثمانينيات القرن الماضي ثم سطا عليها السقاف إبان حروب صعدة وبنى فيها منزله المطل على مدينة النادرة.وحسب مصادر محلية فإن الكثير من مواطني مدينة النادرة تم إيداعهم سجن مدينة النادرة والبعض بسجن مدينة إب المركزي في محاولة لتلفيق اتهامات للمواطنين على ذمة إطلاق النار، رغم أن الجميع يدركون بأن ميليشيا السقاف وراء الأحداث في محاولة لتهجير بعض المواطنين من منازلهم للسطو عليها فليست لاحترازت ومخاوف أمنية لشخصه ولمنزله خصوصا وأن منزله محاط بأبراج ونوبات حراسة تم بنائها وإنشائها بنموذج مماثل لمعسكرات الدولة.وشكا بعض المواطنين أن أطماع السقاف تضاعفت بعد استقراره وطمأنينته الأمنية مع أن العديد من المواطنين الساكنين بجوار منزل السقاف تجرعوا مرارة الخوف والقلق لسنوات خشية استهداف طيران التحالف لمنزل السقاف خصوصا بعد إعلان واطلاق التحالف تحذيرات من الاقتراب من منازل مطلوبين مستهدفه للقصف منها منزله وتضررت بعض ممتلكات المواطنين القاطنين بمنازل مجاورة لمنزل السقاف جراء قصفه بصاروخين لطيران التحالف بالقرب من منزل السقاف قبل ثلاث سنوات.

عن موقع الصحوة الاصلاحي