شكرا لبحثكم عن خبر لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا بوزارة التربية تنهي خطة التعليم عن بعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برئاسة الدكتور صالح ناصر الصوفي وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم، أنهت لجنة التعليم عن بعد لمواجهة فيروس كورونا بوزارة التربية والتعليم خطتها المقترحة للمنظمات المانحة في اجتماعها بديوان وزارة التربية والتعليم الثلاثاء الموافق 7/ 4/ 2020م .

حيث تم في الاجتماع استعراض الاهداف العامة للخطة المقدمة للتعليم عن بعد وتسليمها لمنسقة كتلة التعليم بمنظمة رعاية الاطفال الاستاذة فائزة التميمي، وقبل تسليم الخطة ناقش المجتمعون وبشكل نهائي سير تلك الخطة التي ستعمل على ايصال التعليم الى جميع الطلاب في المنازل عبر عدة وسائل تواصل حديثة، منها القناة التعليمية، ومنصة يمن التي اطلقت حديثا، اضافة الى القنوات التلفزيونية الفضائية والمحلية والشبكات الاذاعية، ووسائل الاعلام المختلفة.

وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور صالح الصوفي أثنى على سير عمل اللجنة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل منسقة كتلة التعليم بمنظمة رعاية الاطفال، متمنيا ان تلقى تلك الخطة نجاح واسعا كي يتسنى لجميع الطلاب الحصول على المواد الدراسية عن طريق خطة التعليم عن بعد ، كون التعليم متوقف بشكل اجباري وبقرار من وزارة التربية والتعليم بسبب جائحة فيروس كورونا الذي تفشى في جميع دول العالم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود للعمل الوقائي والاحترازي ومنع دخول ذلك الوباء القاتل الى بلادنا - لا سمح الله - .

حضر الاجتماع جميع اعضاء لجنة الطوارئ للتعليم عن بعد لمواجهة كورونا بوزارة التربية والتعليم .