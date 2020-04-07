السعودية تغيث اليمن بالتمور ..

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يزيد بن سلمان - شبوة - *اللجنة العليا لللإغاثة تتسلم كمية التمور المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للشعب اليمني* خاص / عدن تسلمت اللجنة العليا للإغاثة صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن كمية التمور المقدمة من الملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. Advertisements وقال أ.صالح الذيباني مدير مركز الملك سلمان بعدن : إن مشروع توزيع التمور يأتي سنويا مقدم من حكومة المملكة العربية السعودية ، قبيل شهر رمضان المبارك للشعب اليمني . مشيرآ: ان التوزيع سيكون حسب الخطة الداخلية للجنة العليا للإغاثة وسيستهدف الأسر الأشد فقرا والنازحين وذوي الإحتياجات الخاصة . وثمن جمال بالفقية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة مساندة المملكة العربية السعودية للعشب اليمني من خلال الدعم الإغاثي المتواصل عبر مركز الملك سلمان الذي يقدم الدعم لكل القطاعات الحيوية في بلادنا .

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