22 قتيلا وجريحا حوثيا بنيران القوات الحكومية في جبهات غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 تعز - الخليج 365 اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من الجبهات الغربية لمدينة تعز.

وطبقا لمصادر محلية، فإن المواجهات تركزت في محيط جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة إثر هجوم لمليشيا الحوثي. Advertisements وتمكن ابطال الجيش من التصدي لهجوم المليشيا، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لساعات، مصحوبة بقصف مدفعي وتغيطة نارية كثيفة. وأسفرت المعارك عن سقوط أكثر 7 قتلى وجرح أكثر من 15 من عناصر المليشيا الانقلابية. وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الاحياء السكنية في منطقة بيرباشا والمطار القديم والضباب غرب المدينة. وجاء القصف بعد فشل مليشيا الحوثي ففي أحداث أي اختراق في جبهات المدينة الغربية والشرقية

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