شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : امريكا تسجل رقم قياسي لوفيات بسبب "كورونا".. واليابان تعلن حالة طوارئ (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع عقارب الساعة تزداد الأرقام الخاصة بضحايا فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حيث تشير آخر الإحصائيات بأن العدد وصل إلى 74,647 حالة وفاة ، بينما بلغ عدد المصابين حتى لحظة كتابة هذا التقرير 1,345,751.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تتصدر المشهد حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات بحسب مصادر محلية هناك 1150 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

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وبحسب تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية" وبحسب ما أعلنته وزارات الصحة في دول العالم التي عمها الوباء فإن القارة الأوروبية تعد ذات الضحايا الذين يصل نبستهم إلى نحو 75 بالمائة.



وفيما يلي الأرقام بحسب كل دولة:



- منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر، تم تسجيل 1277585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا (676462 إصابة)، و353159 في الولايات المتحدة وكندا و119955 في آسيا.



- وزارة الصحة السعودية أعلنت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523، مع 551 حالة شفاء و38 وفاة.



- الإمارات تعلن اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2067 حالة، مع شفاء 23 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 167.



- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 5373 و الإصابات إلى 51608.



- وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تعلن تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل.



- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا بما يرفع عدد المصابين إلى 665.



- رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.



- تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163.



- وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تمدد حظر التجول الشامل حتى إشعار آخر.

- المغرب يعلن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1113.



- في السعودية عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 2463، مع تسجيل 61 حالة جديدة.



- وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 4 حالات جديدة، وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 103.



- ارتفاع عدد الإصابات في الهند إلى 4067، وعدد الوفيات إلى 109.



- أرقام مبشرة.. ألمانيا تعلن عن رابع تراجع على التوالي في معدل الإصابة اليومية بكورونا.