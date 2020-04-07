شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في صنعاء.. مكبرات الصوت ترتفع في أرجاء العاصمة والسبب كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقرت اللجنة الفنية المشتركة للوقاية من فيروس كورونا بمجلس إدارة شئون أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء تشكيل غرفة عمليات مشتركة وتوعية المواطنين عبر مكبرات الصوت وأوردت وكالة سبأ التابعة الصادرة من صنعاء ا تفاصيل الخبر الذي تم فيه التأكيد على أن اللجنة أقرت قيام مكتبي الصحة بتحديد مراكز الحجر والعزل الصحي وتوفير احتياجاتها والتنسيق مع الإعلام للتوعية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتشكيل فرق توعية وعمل لوحات إعلانية بمداخل المحافظة توضح أضرار فيروس كورونا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

كلف الاجتماع صندوقي النظافة والتحسين ومكتبي الأشغال بتنفيذ حملات نظافة مشتركة في الأحياء والشوارع ورفع الأسواق واستئناف عملية الرش في المحلات والتجمعات بالتعاون مع الدفاع المدني والزراعة وحماية البيئة.

وأشارت اللجنة إلى دور الجهات الأمنية في تشديد الإجراءات بالحزام الأمني والحد من الازدحامات والتجمعات.. لافتة إلى ضرورة تفعيل التوعية في الأحياء السكنية عبر مكبرات الصوت. وشكل الاجتماع غرفة عمليات مشتركة لمتابعة غرف عمليات المكاتب التنفيذية حول مستوى الأداء الميداني.

وأكد المجتمعون ضرورة تشكيل لجنة خدمات مكونة من مكاتب الصحة والأشغال وصندوق النظافة والسياحة لتحديد الفنادق والمواقع المناسبة لتخصيصها كمراكز حجر صحي إضافة إلى المراكز الموجودة وتوفير كافة احتياجاتها.

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