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صنعاء - ياسمين الخيامي - المخابرات السعودية تقبض على مسؤول رفيع في الشرعية بسبب وشاية من اقرب الناس اليه..والسبب رسالة واتس اب خطيرة ( نص الرسالة + صورة واسم المسؤول )

2020/04/07 الساعة 09:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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