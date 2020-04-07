شكرا لبحثكم عن خبر مدير مكتب الرئيس هادي في ذمة الله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عااااجل وفاة قائداللواء 315 مدرع مدير مكتب الرئيس هادي الأسبق اللواء أحمد علي هادي من/ علي منصور مقراط انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم العميد الركن احمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع. وقالت مصادر مقربة أن المغفور له وبعد أداء صلاة الفجر أصيب بذبحة قلبية مفاجئة توفى على أثرها. ويعد اللواء الركن احمد علي هادي من الرعيل الأول لكبار ضباط الجيش وآخر القيادات العسكرية البارزة المقربين لرئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي إلى جانب شقيق الفقيد العميد محمد علي هادي القائد السابق للواء الثاني حرس جمهوري. ولاحقأ سنوافيكم بتفاصيل وفاته ونبذه كافية عن فقيد الوطن والقوات المسلحة اللواء أحمد علي هادي الذي يعد من رجال سلاح الدروع وأول مدير قلم لسلاح في سبعينيات القرن الماضي قبل أن يبتعث إلى الخارج في دورة أكاديمية تخرج منها بشهادة الماجستير في العلوم العسكرية وشقل الفقيد مديرأ لمكتب الرئيس عبدربه منصور هادي في تسعينيات القرن الماضي

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