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عدن - ياسمين التهامي - صديق مقرب من احمد علي عبدالله صالح يطلق امنية هابطة تعرف عليها وعلى سخرية اليمنيين منه (الاسم + الصورة)!

جديد اب برس Advertisements صديق مقرب، من نجل الرئيس السابق ، "أحمد علي عبدالله صالح"، امنية وصفها نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، بالهابطة التي تسيء لليمنيين. وقالوا في منشورات وتعليقات على صفحاتهم بموقعي فيسبوك وتويتر : إن الامنية التي اطلقها فهد الشرفي والمتمثلة بحلمه وامنيته بالوقوف جوار محمد بن زايد لتلتقط له صورة معه، بأنها تؤكد أنه لا يحمل شيء من لقبه بل وأنه يحمل عكس ذلك اللقب". واضافوا ساخرين "الشرفي طلع بلا شرف وهمه بطنه كما اعتاد من عهد علي عبدالله صالح، أن يقتات على حساب دماء وحقوق أبناء صعدة " . وتابعوا " وحدهن المومسات من يتمنين ويحلمين بالتقاط صور مع من يجذبهن شكله ويسيل لعابهن لماله ، اما الرجال فيستحيل أن تكون ثقافتهم كهذه" . وكان الصديق المقرب من أحمد علي عبدالله صالح، فهد الشرفي ، قد نشر أمس الأول، في إعلان ممول عبر الفيسبوك المنشور التالي : اكبر امنياتي وأحلامي ان التقط صورة سيلفي مع ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد اغيض بها الاخونج وعيال الحصالات ومشايخ القاعدة وداعش في عبيدة والجدعان ومراد واعمل خطاب حناني لهم بكم حصل البيع بينكم وبين الحوثي وكم قيمة كل تبة وكل جبل وكل وادي خاطركم

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