شكرا لمتابعة خبر عن مطاعم “البيك” تفاجئ جميع سكان أحياء جدة أثناء منع التجول وتقدم لهم 10 آلاف وجبة مجانية يوميا.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مطاعم “البيك” تفاجئ جميع سكان أحياء جدة أثناء منع التجول وتقدم لهم 10 آلاف وجبة مجانية يوميا.. شاهد

أعلنت سلسلة مطاعم البيك عن تبرعها بـ” 10″ آلاف وجبة يوميا في الأحياء التي تم الإعلان عن منع التجوال بها على مدار 24 ساعة في مدينة جدة.

وقالت مطاعم البيك في بيان عبر حسابها على تويتر : ” تتقدم شركة البيك للأنظمة الغذائية وشركة أقوات للصناعات الغذائية ومؤسسة ابوغزالة الخيرية بالمشاركة في حملة مجتمع واعي وذلك بالتبرع ـ 10,000 وجبة يوميا لأهلنا وأحبابنا في الأحياء التي تم الإعلان عنها في مدينة جدة وحتى انتهاء حظر التجول على مدار ٢٤ ساعة”.

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وأوضحت أن المبادرة تأتي في هذا التوقيت بسبب تأثر بعض الأسر مادياً من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن المبادرة ستتم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة.