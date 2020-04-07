مقتل طفل وإصابة شقيقه برصاص قناص حوثي شمالي تعز

قتل طفل وأصيب شقيقه، صباح اليوم الاثنين، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة عصيفرة، شمال مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية إن، الطفل (صابر عبده قائد الصمادي 10 سنوات) قتل برصاص قناص حوثي، وأصيب شقيقه (محمد 8 سنوات)، بجوار منزلهما الكائن في حي عصيفرة، شمال المدينة.



وجاءت الجريمة بعد يوم من جريمة قصف المليشيا لقسم النساء في السجن المركزي، والذي أودى بحياة 6 نزيلات وإصابة 8 أخريات.



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائمها بحق المدنيين في محافظة تعز، متجاهلة دعوات وقف إطلاق النار التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.



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