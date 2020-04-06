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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" رئيس الأركان في الفريق صغير عزيز من داخل معسكر كوفل مأرب ورسائل هامة !

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رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز يظهر في معسكر كوفل بمديرية صرواح غرب مأرب حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية وبين الحوثيين.

وأطلقت عزيز تصريحات مهمة بشأن المستجدات الأخيرة في مأرب كما وجه رسائل بشأن التطورات. جديد اب برس Advertisements ​ التفاصيل في الرابط التالي: %d8%a3%d8%b1%d8%a8

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