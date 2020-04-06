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شاهد .. فتاة سعودية بلا ملابس ترقص في أحدى بارات السعودية الحلال .. وصدمة بعد تداول المقطع

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الرياض - - شاهد .. فتاة سعودية بلا ملابس ترقص في أحدى بارات السعودية الحلال .. وصدمة بعد تداول المقطع

لا تكاد السعودية الجديدة تخرج من فضيحة  إلا تتبعها فضيحة أخرى، وتتابع الفضائح التي تخرج من باراتها الحلال وترفيهها الحلال المشروط فيه الرقص بدون تمايل حسب شريعة تركي آل الشيخ، فقد ظهر فيديو جديد إنتشر على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لفتاة سعودية تتمايل وترقص وهي شبه عارية.

 

 

 

 

 

 

 

وظهرت الفتاة بلباس لم تكن تتخيله في السعودية وفي مكان عام، وتصور نفسها وتنشره بكل فخر، ولكن الوضع تغير و الإنفتاح الذي جاء بعد غزوة بن سلمان الترفيهية، سمح للكل بفعل ما يريد طالما إنه لم ستحدث بالسياسة أو ينتقد أي موضوع يزعج مزاج ولي العهد ومنشاره الامين.

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الفيديو أثار ضجة واسعة وتم تبادله بشكل موسع في منصات التواصل الإجتماعي، ولم يعد خبر عاجل أو فضيحة كما في السابق، بل بدأ الشعب السعودي في تقبل الأمر، حتى إذا إنتشر الفساد لن تجد أحد يتحدث عنه، حتى تصبح السعودية بلاد الترفيه و التمايل بدل بلاد الحرمين.

 

 

 

الدبور لسع الفيديو من صفحات التواصل الإجتماعي وينشره لكم على قناته على موقع يوتيوب التي تحتوي على لسعات خاصة .

 

 

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