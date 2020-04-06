شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الصحة العالمية" تجدد التأكيد على خلو اليمن من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

صنعاء - الخليج 365

جددت منظمة الصحة العالمية، التاكيد ان اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى الآن.



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وأكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني إن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً ولم تسجل أي حالة إصابة.

وبين أنه تم فحص أكثر من 150 حالة اشتباه ولم يظهر علي أي منها فيروس كورونا.

مشيرا إلى أن نحو 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.