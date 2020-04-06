قوى العدوان تنفذ 90 خرقا في جبهات الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة اكثر من 90 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة.

وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن من بين خروقات العدوان تحليق طائرة حربية في أجواء شارعي صنعاء والخمسين ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر ومدينة الشعب.

وأضاف المصدر أن خروقات العدوان شملت تحليق ٦ طائرات تجسسية في أجواء شارعي صنعاء والخمسين ومنطقتي المنظر وكيلو١٦ ومدينتي الشعب وحيس… و٣٢ خرقا بقصف مدفعي وصاروخي لعدد ١٤٠ قذيفة وصاروخا و ٤٧ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.