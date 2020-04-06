مرتزقة العدوان في الساحل الغربي يقدمون على تعذيب أسير حتى الموت

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إقدام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي على تعذيب الأسير عطاس أحمد محمد الكينعي، حتى فارق الحياة شهيداً.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم أن تكرار هذه الجرائم بحق الأسرى يؤكد أنها أصبحت سلوكاً ممنهجاً لدى قوى العدوان ومرتزقتهم.. مشيرة إلى أن ما شجع المرتزقة على ذلك الصمت المريب من المنظمات الدولية.
وأكدت اللجنة أن توقيت هذه الجريمة يهدف إلى إفشال الجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليه مؤخراً في عمّان.
وحملت اللجنة دول العدوان ومرتزقتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الأسرى.
ودعت المبعوث الأممي والمنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق الأسرى والضغط على قوى العدوان لوقف هذه الممارسات الإجرامية، والعمل على حماية الأسرى داخل سجون دول العدوان ومرتزقتهم.
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