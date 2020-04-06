500 شهيد وجريح من الصيَّـادين منذ بدء العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - صورة مؤرشفة من اثار العدوان السعودي على اليمن الخليج 365 – الحديدة كشفت الهيئةُ العامة للمصائد السمكية، عن خسائر قطاع الصيد منذ بداية العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم على اليمن.

وأوضحت الهيئة أن قوى العدوان نفّذت 83 اعتداءً مباشرًا على الصيَّـادين وقواربهم ، أسفرت عن استشهادِ 271 وجرح 214 من الصيَّـادين، كما تم اختطافُ وسجنُ وتعذيبُ 1507 صيَّـادين منهم 23 ما زالوا محتجَزين حتى الآن.

وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القطاع السمكي نتيجةَ استهداف قوى العدوان بلغ 8 مليارات و913 مليونَ دولار منذ بداية العدوان.

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