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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول رفيع جدا في الشرعية يغدر بصديقه ويطعنه في ظهره ويجعل المخابرات السعودية تقبض عليه بسبب رسالة واتس آب خطيرة ( نص الرسالة + صورة + الاسم)

2020/04/06 الساعة 11:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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