شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..دولة عظمى تباغت الجميع بقرار رسمي قصم ظهر الرئيس هادي والغى شرعيته وجعل الحوثي حاكما فعليا لليمن دون منازع..والشرعية لا تجرؤ على الرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..دولة عظمى تباغت الجميع بقرار رسمي قصم ظهر الرئيس هادي والغى شرعيته وجعل الحوثي حاكما فعليا لليمن دون منازع..والشرعية لا تجرؤ على الرد

2020/04/06 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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