تدشين أول مخبز خيري في محافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

إب - الخليج 365

دشن بمحافظة إب "وسط البلاد" أول مشروع خيري يستهدف توزيع الخبز للآلاف من المواطنين بمديريتي الظهار والمشنة بمدينة إب.



وبحسب القائمين على المشروع المسمى "زاد الخير" ويحمل شعار "رغيفك حسنات" فإنه يستهدف توزيع الرغيف لـ11 ألف "11000" شخص بشكل يومي، كمرحلة أولى ، في الوقت الذي يسعى القائمون على المشروع لتوسيع عملية الإستهداف لأعداد أخرى إضافية.

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وتشمل قائمة المستهدفين من "الأرامل والأيتام والمطلقات وأصحاب الحاجة".

وأنشئ المخبز منذ فكرته الأولى بدعم من فاعلي الخير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولقت الفكرة إستحسان الداعمين وأبناء المحافظة، حيث سيباع جزء من منتجات المخبز لصالح شراء الدقيق والقمح ومستلزمات العمل في المخبز والعمال فيه، لإستمرار استهداف فئة المحتاجين والفقراء.

وكان للدكتور مصطفى الفهد ـ ومعه شخصيات أخرى ـ ، كان لهم دور بارز في فكرة المخبز والسعي الحثيث لإخراجه إلى النور من خلال البحث عن داعمين للمشروع والذي ظل يعمل عليه لأشهر طويلة حتى بدأ العمل اليوم السبت.

ويعيش غالبية المواطنين بمحافظة إب وبقية المحافظات اليمنية أوضاع غاية في التعقيد بفعل تدهور أوضاعهم المعيشية والإقتصادية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد منذ قرابة ستة أعوام