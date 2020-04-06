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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم كبير لقوات الجيش في جبهة قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، 06/نيسان/2020، تقدما كبيرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا اندلعت في جبهة قانية شمالي المحافظة.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مواقع الخرابة بعد مواجهات استمرت لساعات.
كما أكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا خلال المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
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