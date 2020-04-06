تعرف عليها.. علامة تحذيرية قد تدل على أكثر حالات كورونا خطورة!

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عدن - ياسمين التهامي - يحذر أطباء أمريكيون من أن آلام العضلات قد تكون علامة على أكثر حالات فيروس كورونا خطورة.
ويقول باحثون أمريكيون إن مرضى Covid-19 الذين يعانون من وجع عضلي شديد، سيكونون الأكثر تضررا من الفيروس، وعادة ما يصابون بأمراض تنفسية حادة، وفق “روسيا اليوم”.
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ووجد الباحثون في جامعة نيويورك (NYU) الرابط بين العضلات المؤلمة والحالات الشديدة من Covid-19، عن طريق تحليل السجلات من 53 مريضا في المستشفى في ونتشو، الصين.
وكان معظم المشاركين في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر، وزهاء الثلثين من الرجال.
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