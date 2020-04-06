شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : كارثة مروعة ومزلزلة تضرب "تركيا" قبل قليل.. والسلطات تصدر بيان رسمي (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضرب زلزال جديد تبلغ قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، ولاية "وان" جنوب شرقي تركيا، اليوم الجمعة.

وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، في بيان لها، أن الزلزال وقع في الساعة 8:44 صباحًا بالتوقيت المحلي لتركيا.

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وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال كان في قضاء توشبا بالولاية، فيما لم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال.





وقُتل ما لا يقل عن 29 شخصًا وأصيب مئات آخرون. في زلزال إلازغ 2020، الذي بلغت قوته 6.7 درجة إلى الشرق من العاصمة أنقرة.

وتقع معظم تركيا على صفيحة الأناضول، التي تُضغط غربًا بسبب التصادم بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية هذه الحركة المتجهة غربًا تستوعبها منطقتان كبيرتان من الفالق.

والمنطقتان هما، من "الغرب إلى الشرق" تتجه إلى الصدع الشمالي الأيمن للأناضول في شمال البلاد، ومن "الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي" SW-NE، وتتجه إلى فالق شرق الأناضول نحو الجنوب الشرقي.





وتُعد الحركة على هذين الفالقين مسؤولة عن العديد من الزلازل الكبيرة والمدمرة تاريخيًّا، ومن أحدث الزلازل الكبرى التي وقعت في منطقة شرق الأناضول، زلزال "بينغول" عام 2003، وزلزال "إلزاي" عام 2010.