شكرا لبحثكم عن خبر اهالي منبه في صعدة يستغيثون من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناشد أبناء وأهالي منطقة "الرقو" بمديرية منبه محافظة صعدة منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التدخل العاجل وإنقاذ المنطقة من كارثة محتملة لا قدر الله بعد اكتشاف أربع حالات اشتباه بفيروس كورونا.

وتواصل عدد من أهالي المنطقة مع محرر "يمن الغد" وأكد أن المنطقة تعيش حالة هلع وذعر وخوف شديد خاصة في ظل محجر صحي غير صحي اعتمدته مليشيات الحوثي وغير مطابق لأي مواصفات ويفتقد لأبسط الإمكانيات بل أصبح كارثة تهدد المنطقة وشبهوه بـ"زريبة أغنام".

وأكد الأهالي ان مليشيات الحوثي حشرت عشرات المحتجزين العائدين من المملكة في ما تسميه محجر صحي داخل مدرسة بينهم أربعة مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا.

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وقال مصدر مطلع في المنطقة لمحرر "يمن الغد": ان الأربعة المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا عائدين من السعودية وتم حشرهم من ما يقارب 80 شخص في مدرسة الرقو".

وناشط المصدر عبر "يمن الغد" منظمة الصحة العالمية سرعة الدخل وإرسال وفد الى المنطقة قبل ان تغرق في كارثة لا تحمد عقباها ولن تسلم منها المناطق المجاورة وربما اليمن بالكامل في حال تم تأكيد الحالات المشتبه اصابتها بأنها مصابة فعلا بالفيروس".