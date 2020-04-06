شكرا لبحثكم عن خبر نقطة أمنية بلحج تحتجز 8 حافلات تقل عشرات الجنود الفارين القادمين من مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أحتجزت نقطة أمنية في محافظة لحج، عدداً من الحافلات على متنها جنوداً من أبناء الشمال قادمين من محافظة مأرب.

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وقال مصدر أمني، أن نقطة جولة الأمن السياسي أحتجزت 8 حافلات تقل على متنها عدد من الجنود الفارين من مأرب.

وأضاف المصدر، أن النقاط الأمنية أحتجزت يوم أمس، ما يقارب 40 حافلة قدمت من مأرب حيث تم احتجاز الجنود ومن ثم اخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم.