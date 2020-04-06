شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: القائد البعوة يدعو الى الاحتشاد في كالتكس بعدن لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا قيادي في المقاومة الجنوبية الى الاحتشاد الاثنين في جولة كالتكس والمسير لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع داعيا الى التطوع من كل المكونات بمختلف اسماءها لوقف الاستهتار والعبث بالارواح.

ونشر رئيس مجلس المقاومة الجنوبية العاصمة عدن القائد عبدالناصر البعوه ابو همام دعوته في سياق بيان على صفحته جاء فيه

"بسم الله الرحمن الرحيم

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إلى كل أبناء شعبنا الجنوبي العظيم عامة وإلى ابناء عدن الابطال خاصة نحييكم تحية الابطال والذي من خلالها ندعوكم دعوة تنذر بخطراً قد يجتاحنا كما اجتاح معظم دول العالم وافنى ارواح البشر انه الفيروس القاتل جائحة كورونا والذي استنفر العالم لمحاربته حيث اغلقت كل دولة منافذها ونحن اغلقنا مطار عدن ولكن للاسف فقد بلغ الاستهتار بارواح شعبنا من قبل من لا يريد ان تظل عدن وارضنا خالية من هذا الفيروس ليجنوا بنقله الينا المكاسب والارباح من خلال هبوط الطائرات وانزال من فيها والقادمون من دول مصابة بالفيروس.

لذا فاننا ندعوكم ومعنا من تطوع من ابناء عدن لمكافحة هذا الفيروس انا متطوع انا مستعد وندعو كل فئات الشعب والمكونات الحراكية والمجلس الانتقالي والهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي والقطاع العمالي والطلابي النسائي ومنظمات المجتمع المدني إلى التجمع َوالاحتشاد في جولة كالتكس في الساعة الثامنة صباحا ومن ثم المسير لوقف هذا العبث والاستهتار ومنع حدوث الكارثة.

الاحتشاد.. الاحتشاد انقذوا ارواحكم وابنائكم وبلدكم قبل فوات الاوان".

رئيس مجلس المقاومة الجنوبية العاصمة عدن

القائد عبدالناصر البعوه ابو همام

6/،ابريل / 2020